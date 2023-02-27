زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غرب تركيا

أفادت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل منطقة فوجا التابعة لمدينة «إزمير» الواقعة في غرب تركيا.

زلزال بقوة 5.7 درجة ضرب شرق تركيا صباح اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، صباح اليوم، وكان على عمق 10 كيلومترات، حسبما أفادت قناة «العربية»، نقلا عن مركز رصد «الزلازل الأورومتوسطي»، في نبأ عاجل.