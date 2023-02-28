هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، تفاصيل الهزة.

عمق الهزة الأرضية 5 كيلومترات

وقال «الزلازل الأورومتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على عمق 5 كيلو مترات.

وأضاف «رصد الزلازل»، أن الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على مسافة 130 كم بين الشمال والشمال الغربي من «شانلي أورفا» و9 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من «ملطية».