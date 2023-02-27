11 هزة أرضية تضرب عدة مناطق تركية خلال 8 ساعات

ضربت 11 هزة أرضية عدة مناطق تركية، بينها وسط وشرق البلاد خلال الساعات الماضية، وأظهرت بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن قوة الهزات تراوحت ما بين 2.6 درجة و4.9 درجة على مقياس ريختر.

هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب وسط تركيا

وكان آخر الهزات الأرضية التي رصدها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقعت بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 5 كيلومترات.

وأوضح مركز «الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على بعد 63 كم بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» جنوب شرق تركيا و16 كيلومترا جنوب غرب «جوكسون».