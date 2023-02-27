هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على بعد 63 كم شمال «ديار بكر» جنوب شرق تركيا.

80 شاحنة محملة بمواد إغاثية من «كربلاء» إلى «اللاذقية» السورية

وفي سوريا، قال القائم بأعمال السفارة العراقية ياسين شريف الحجيمي، إن قافلة مساعدات غذائية قادمة من «كربلاء» وصلت إلى مدينة «اللاذقية» تضم نحو 80 شاحنة محملة بمواد إغاثية للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى إقامة متطوعون عراقيون، في مدينة جبلة» شمال غرب البلاد، مطابخ ميدانية لتقديم 10 آلاف وجبة غذائية يوميا لمدة 10 أيام،

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الرومانية، تجهيز شحنة جديدة من الأدوية والمواد الصحية والطبية لإرسالها إلى المتضررين من زلزال سوريا، موضحا أن «المركز الصيدلاني الوطني» قام بتجهيز 52 منصة نقالة تضم المساعدات الطبية.