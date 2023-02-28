هزة أرضية تضرب شرق تركيا.. قوتها 4.2 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 5 كم.

مركز الهزة الأرضية

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 124 كم بين الشمال والشمال الغربي من «شانلي أورفا» جنوب شرق تركيا و16 كيلومترا جنوب «ملاطية».

هزة أرضية في وسط تركيا

وفي وسط تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، المنطقة على عمق 5 كم.

وقال «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 45 كم جنوب «آق سراي» و17 كيلومترا شمال شرق «أمير غازي».