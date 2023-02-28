الشاب المصاب بالتيفود في موزمبيق: «وزيرة الهجرة كانت تتصل بي يوميًا»

أثنى الشاب المصري أحمد حسين، الذي أصيب بالتيفود في موزمبيق، على جهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج مضيفًا: «أنا الحمد لله كويس وخرجت من الرعاية»، مقدمًا الشكر للوزيرة التي أنقذت حياته.

وزيرة الهجرة مسابتنيش

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن وزيرة الهجرة لم تتركه: «الوزيرة اطمنت عليا والحقيقة هي مسابتنيش من أول مانا تعبت هناك في موزمبيق وأنا بشكرها جدًا».

كانت بتتصل عليا يوميًا

وتابع: «لم تنقطع اتصالاتها يوميا وأنا في مستشفى دار الشفاء»، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في موزمبيق كبائع للأجهزة الكهربية وفقد الأمل في إنقاذ حياته بسبب صعوبة حالته، مؤكدًا أن وزيرة الهجرة كانت تطمئن عليه باتصال تليفوني بشكل يومي وأن الأطباء أجروا عمليات جراحية لترميم الجهاز الهضمي بالكامل حيث ظل 45 يومًا في موزمبيق دون تناول الطعام أو الماء.