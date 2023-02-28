القوات الأوكرانية تُحذر من غارة جوية في 3 مناطق بينها مدينة «خاركيف»

أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذير من غارة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم بمناطق: «بولتافا-خاركيف-دنيبروبتروفسك»، فيما قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن صافرات الإنذار في 3 مناطق بشرق أوكرانيا، استمرت أكثر من 15 دقيقة.

تخصيص 8 مليارات دولار للأمن والاقتصاد

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة قدمت 50 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، مشيرة عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إلى أنها تخطط لتخصيص 8 مليارات دولار أخرى في مجال الأمن والاقتصاد والدعم الإنساني والاجتماعي في المستقبل القريب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إنترفاكس» الأوكرانية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا بالمهمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

المجر: طرح قضية انضمام «كييف» إلى «الناتو»

وكانت الحكومة الصينية، حذرت في وثيقة مكونة من 12 بندا، عرضت موقف «بكين» من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، يوم الجمعة الماضي، من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنب استهداف المدنيين.

وقال أوربان، بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال أطلسي «الناتو»، إنه سيتم طرح قضية انضمام «كييف» إلى التكتل العسكري عاجلا أم آجلًا، مضيفا إن يجب التفكير كثيراً في التوسع الإضافي للحلف في الشرق حتى لا تنجذب بلاده إلى حرب، مؤكدا أن هذه الاعتبارات لا تنطبق على السويد أو فنلندا التي تنضم إلى الناتو.