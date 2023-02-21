دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية للتحذير من غارات جوية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق شرق أوكرانيا بينها: «سومي-خاركيف-بولتافا- تشيرنيهيف-تشيركاسي-دنيبروبتروفسك، كيروفوجراد» والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «زابوريجيا-خيرسون- مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية«البنتاجون» عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ«كييف»، بقيمة 460 مليون دولار، ستشمل رادارات المراقبة الجوية، وأنظمة صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، وقذائف راجمات «هيمارس» ومدافع «هاوتزر»، مشيرة في بيان، إلى السحب الـ32 من مخزونات الوزارة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

حزمة المساعدات الأمريكية تتضمن قذائف مدفعية عيار 155 ملم

وأضاف «البنتاجون»، أن حزمة المساعدات الأمريكية لـ«كييف» تتضمن، قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وقذائف هاون عيار 120 ملم، ونحو 2000 صاروخ مضاد للدروع، و4 مركبات «برادلي» القتالية.

بدوره، تقرر تأجيل اجتماع «مجلس الأمن الدولي»، اليوم الثلاثاء، حول موضوع تفجيرات خطوط أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2»، الذي وصفته السلطات في «موسكو» بالإرهابي.

من جانبه، أشار الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إلى أن الحزمة الـ10 من العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول يوم الجمعة المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ستوكهولم: الوضع ازداد أمانا منذ إرسال طلب انضمامها إلى «الناتو»

بدورها، قالت الاستخبارات العسكرية السويدية، إن المخاطر الأمنية على «ستوكهولم» زادت وأصبحت التهديدات أكثر تعقيدا، مضيفة في بيان، إن الوضع الأمني بالدول الاسكندنافية وأوروبا، منذ بدء الأزمة الأوكرانية، هو الأخطر منذ أوائل الثمانينيات بفترة «الحرب الباردة».

وحذرت الاستخبارات السويدية، من التهديد المتزايد لروسيا على بلادها، فيما رأت أن الوضع ازداد أمانا في السويد منذ إرسال طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»

ورجحت مديرة أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية لينا هالين في تقرير أمني السنوي، تفاقم حالة النزاع والمواجهة بين روسيا والغرب،

وفي ألمانيا، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن خلال الفترة بين 20 و26 فبراير الجاري تخطط روسيا لعدد من الإجراءات، بما فيها يومي العيد في 23 و24 فبراير، محذرة مواطنيها بشكل خاص من السفر إلى مقاطعات:«بيلجورود- كورسك-بريانسك-فورونيج-روستوف-كراسنودار».

وحذرت وزارة الخارجية الالمانية، مواطنيها من السفر إلى روسيا، داعية رعاياها الموجودين على الأراضي الروسية إلى توخي الحذر في الأيام القريبة.