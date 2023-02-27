إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في مدن أوكرانية بينها خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق من بينها: «جيتومير- تشيركاسي - بولتافا - كيروفوهراد - دنيبروبيتروفسك - خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، تصدت الدفاعات الجوية الأوكرانية، لتهديد جوي فيما يبدو أنها هجمات روسية بمسيرات إيرانية الصنع «شاهد» في «تشيرنيهيف» شمال «كييف»، فيما أسقطت القوات، طائرات مسيرة.

وزير الدفاع الألماني: «الناتو» أكثر اتحادا بكثير مما كان عليه في 2022

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن بلاده والولايات المتحدة وبولندا، يبحثون في إجراء مناورات عسكرية مشتركة قريبا في بولندا في إطار حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشددا في تصريح لهيئة «أيه أر دي» الألمانية، إن التكتل العسكري أقوى وأكثر اتحادا بكثير مما كان عليه العام الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أشار رئيس اتحاد القوات المسلحة الألمانية، أندريه ويستنر، إلى أن 30% فقط من جميع دبابات «ليوبارد» مناسبة حاليا للاستخدام القتالي، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم سونتاج»، إن من بين 300 دبابة ليوبارد المتاحة للقوات المسلحة الألمانية «البوندسفير»، هناك 30% فقط في حالة الاستعداد القتالي.

وأشار فوستنر، إلى أن الجيش الألماني سيتعين عليه طلب استبدال 18 «دبابة ليوبارد 2»، والتي قررت برلين نقلها إلى أوكرانيا.