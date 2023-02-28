مفاجأة بتعديلات قانون استيراد المصريين بالخارج للسيارات: رفع حظر البيع

زفَّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بشرى سارة للمصريين الراغبين في الاستفادة بالقانون «رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين في الخارج لاستيراد السيارات»، وذلك بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب أمس خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي تضمنت السماح بشراء السيارة بـ«التقسيط»، ورفع حظر بيع السيارات.

5 تيسيرات جديدة في مبادرة استيراد السيارات

وتضمنت التيسيرات الجديدة بشأن استيراد المصريين بالخارج للسيارات من الخارج، بحسب نشرة صادرة عن «معلومات الوزراء»، صباح اليوم، كلاً من:

1- السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات.

2- رفع حظر البيع عن السيارات.

3- مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر.

4- السماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.

5- سداد 30% فقط من قيمة «الضريبة الجمركية» في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات.

الاستجابة لمطالب المصريين في الخارج

ونقل «معلومات الوزراء»، عن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة سها الجندي، تأكيدها أن تلك التعديلات تأتي بناءًا على التواصل المستمر بين الحكومة والمصريين في الخارج للاستماع لمطالبهم، وتعديل القانون بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وذكرت «الجندي»، أنه من المنتظر اعتماد التعديلات في الجلسة العامة للبرلمان القادمة، مؤكدة أن التعديلات بمثابة «مفاجأة سارة» لقطاع كبير من المصريين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة، على أن يتم غلق باب التقدم للمبادرة في 14 مايو المقبل.