«الجمارك»: تسجيل 19 ألف حساب بمنصة استيراد السيارات من الخارج

قال علي جمال، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن هناك متابعة يومية من قبل وزارة المالية حول مدى استفادة المواطنين المقيمين بالخارج من مبادرة «تيسيرات سيارات المصريين بالخارج» التي جرى إطلاقها 15 من الشهر الجاري، ووصل عدد الحسابات المنشأة على المنصة حاليا لـ19700 شخص.

جمال: أصدرنا 75 أمر دفع للمصريين بالخارج

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه تم صدور أمر بالدفع لعدد من المواطنين بإجمالي 25.8 مليون دولار، بواقع 75 أمر دفع عبر التحويلات.

واستطرد: «تم إطلاق خط ساخن تابع لوزارة الاتصالات 15999 من أجل الرد على كافة الأسئلة الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، من أكثر الأسئلة شيوعا هي الإقامة أو مزدوجي الجنسية، وجميعهم لهم لحق في جلب سياراتهم إلى مصر».

خطوات الإفراج الجمركي النهائي

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تفاصيل وخطوات الإفراج الجمركي النهائي على سيارات الاستعمال الشخصي من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت مصلحة الجمارك، إنه يجب شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون سبق استخدامها، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً التي عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.