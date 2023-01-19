«الهجرة» توضح مميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. «فيديو»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مقطع فيديو مدته 6 دقائق، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تشرح من خلاله محددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك، وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال التواصل المستمر معهم، سواء عبر الصفحة الرسمية أو من خلال اجتماعات «زووم» التي تعقدها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

مميزات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتضمن مقطع الفيديو عدد من الأشخاص يمثلون المصريين بالخارج، في حوار حول أهمية قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى مصر، حيث ستساعدهم في سهولة التنقل أثناء أجازتهم داخل الوطن، كما أن القانون يتيح السيارة بنصف الثمن وقيمة الوديعة تكون بالبنك وحين الرغبة في بيعها سيكون هناك إمكانية لاسترجاع قيمة الوديعة كما هي.

وتطرق مقطع الفيديو للحديث عن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي بدأ العمل به في 15 نوفمبر 2022، ويمكن الاستفادة منه حتى نهاية الفترة المحددة وهي 14 مارس 2023، أي لمدة 4 أشهر، وهو قانون يتيح الفرصة لكل مصري لديه إقامة سارية في أي دولة، ولديه حساب بنكي مر عليه 3 شهور على الأقل قبل تاريخ التحويل، وأن يكون عمره 16 سنة فأكثر.

شرط إقامة سارية في أي دولة وحساب بنكي مر عليه 3 شهور

كما أشار مقطع الفيديو إلى أنه تسهيلا من وزارة الهجرة، تم إطلاق تطبيق الكتروني يحمل اسم «تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج»، والذي يمكنهم من اختيار السيارة المناسبة وحتى الانتهاء من إجراءات الجمرك.

وجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفي شائعة مد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد 14 مارس المقبل، حيث أن آخر موعد للتسجيل بالمبادرة وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون.