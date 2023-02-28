«الدفاع الروسية»: مدرعات أمريكية تحمل «كيماوي» تتجه نحو خطوط التماس مع أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن عربات مدرعة أمريكية تحمل مواد كيماوية اتجهت نحو خطوط التماس مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن «واشنطن» تخطط لاستفزازات في أوكرانيا باستخدام أسلحة كيماوية سامة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أوكرانيا: لا مؤشر على عزم «بكين» إمداد «موسكو» بأسلحة

وأوضح قائد قوات الحماية الإشعاعية بالجيش الروسي، الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، إن منظمة غير حكومية أمريكية مؤثرة عقدت في 22 فبراير الجاري مؤتمرا حول الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى بيان لسفير «واشنطن» السابق لدى روسيا، جون سوليفان، قال فيه إن القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة العمليات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أوضح رئيس الاستخبارات الأوكرانية، أن لا مؤشر على عزم «بكين» إمداد «موسكو» بأسلحة.

تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 10.7%

اقتصاديا، أشارت صحيفة روسية، إلى تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 10.7% على أساس سنوي في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.