«الدفاع الروسية»: قواتنا سيطرت على بلدة باراسكوفيفكا شمال باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن قواتها استولت على بلدة باراسكوفيفكا بشرق أوكرانيا، الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال باخموت، والتي كانت مسرحًا لقتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية، وتحاصر القوات الروسية بخموت منذ يوليو عندما استولت على بلدتين رئيسيتين في أقصى الشمال، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وكان عدد سكان باخموت، الواقع في منطقة دونيتسك على خط المواجهة، 70 ألف نسمة قبل الأزمة، لكن المسؤولين الأوكرانيين يقدرون الآن بقاء أقل من 5 آلاف مدني، وتشكل مناطق دونيتسك ولوهانسك دونباس في قلب أوكرانيا الصناعي.

انسحاب روسي سابق

وانسحبت القوات الروسية من مواقع رئيسية في نوفمبر، متراجعة من خيرسون، حيث قادت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا استهدف المدينة الساحلية الجنوبية، في حين واصلت الطائرات الروسية بدون طيار قصف الأهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للطاقة الحيوية مع حلول فصل الشتاء.

زيارة مفاجئة لكييف

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لكييف اليوم: «في ذكرى العام الاول للأزمة، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها».

وأضاف بايدن: «أتطلع أيضًا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس دودا وقادة حلفائنا في الجناح الشرقي، بالإضافة إلى إلقاء ملاحظات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا وشعبها، من اجل القيم الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة في ميثاق الأمم المتحدة التي توحدنا في جميع أنحاء العالم».

جاءت زيارة بايدن قبل اجتماع مخطط له مع حلفاء الناتو في بولندا، ومن المتوقع أن يلقي كلمة في وارسو مساء الثلاثاء لتقديم تقييم للدعم الدولي خلال السنة الأولى من الحرب، وذلك بحسب وكالة أسوشيتدبرس.