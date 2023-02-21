إسقاط تهمة حيازة سلاح ضد أليك بالدوين في حادث قتل هالينا هاتشينز

أسقط المدعي العام في نيو مكسيكو، تهمة حيازة سلاح ناري الموجهة للممثل الأمريكي أليك بالدوين في قضية القتل غير العمد للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم «Rust»، ما يقلل من فترة السجن المحتملة للممثل في حالة إدانته، حيث تفرض التهمة عقوبة إلزامية بالسجن لمدة خمس سنوات، وفقا لما نشره موقع «BBC» الإخباري.

أسقط المدعون أيضًا تهمة حمل سلاح ناري عن هانا جوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع التصوير، ومازال «هانا» و«بالدوبن» يواجهان تهمتين بالقتل غير العمد تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 آلاف دولار.

المدعى العام عن إسقاط تهمة حيازة السلاح: لتجنب الانحرافات القضائية

وقالت هيذر بروير، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في منطقة سانتافي، في بيان صحفي: «من أجل تجنب المزيد من الانحرافات القضائية من جانب السيد بالدوين ومحاميه، أزال المدعي العام والمدعي الخاص تهمة حمل السلاح الناري في تهم القتل غير العمد في وفاة هالينا هتشينز في موقع تصوير فيلم Rust ».

وتابعت: «أولوية الادعاء هي تأمين العدالة، وليس تأمين ساعات مدفوعة الأجر لمحامي المدن الكبرى».

فريق أليك بالدوين يطلب بإسقاط تهمة حيازة سلاح ضد أليك بالدوين

وجاء ذلك بعد ما طالب الفريق القانوني للممثل الأمريكي بإسقاط تهمة حيازة سلاح ناري، والتي لم تكن سارية قي الحادث وهو ما اعتبره الفريق القانوني انتهاكا للدستور، وفقا لما جاء في الطلب الذي تم تقديمه للمحكمة، «ارتكب المدعون خطأ قانونيًا أساسيًا بتوجيه الاتهام إلى السيد بالدوين بموجب نسخة من قانون تعزيز الأسلحة النارية لم تكن موجودة في تاريخ وقوع الحادث»،