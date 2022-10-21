تغير موقع تصوير فيلم Rust.. ومصدر: من الصعب العودة لنفس المكان

أثارت أخبار الاستعدادات لعودة تصوير فيلم Rust حالة من الغضب لدى البعض في الوسط السينمائي في هوليوود، وذلك بسبب عدم انتهاء التحقيقات في مقتل مديرة تصوير الفيلم هاليانا هاتشينز برصاصة خاطئة من مسدس بطل الفيلم أليك بالدوين، عندما كان يتدرب على أداء أحد المشاهد داخل موقع التصوير في 21 أكتوبر الماضي، وبالرغم من مرور عام كامل على الحادث، لم تنته التحقيقات ولم يتم توجيه التقرير الرسمي لمكتب المدعي العام.

واختارت شركة إنتاج فيلم Rust تغيير موقع تصوير الفيلم في نيو مكسيكو، وتعتبر كاليفورنيا هي أقرب الاختيارات، حيث يستعد فريق عمل الفيلم وأليك بالدوين في معاينة مواقع في كاليفورنيا الأسبوع المقبل، بالقرب من بالم سبرينجز وحدود نيفادا، وذلك قبل استئناف التصوير مرة أخرى في يناير المقبل.

وقالت ميلينا سبادوني، محامية شركة الإنتاج في بيان صحفي: «الفيلم لن يعود إلى نيو مكسيكو، الإنتاج يدرس مواقع أخرى بما في ذلك في كاليفورنيا، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات».

مصدر من فريق فيلم Rust: صعب عاطفيا العودة إلى نفس مكان وفاة هالينا

وعن سبب عدم العودة إلى موقع التصوير الأصلي لفيلم Rust في نيو مكسيكو، أوضح أحد المصادر داخل فريق العمل، «من الصعب عاطفيًا على الطاقم والممثلين العودة إلى نفس المكان الذي ماتت فيه المصورة السينمائية»، وفقا لموقع «ديدلاين».

غرامة 136 ألف دولار على شركة إنتاج فيلم Rust بسبب انتهاك معايير السلامة

و تواجه شركة الإنتاج بعد المشاكل في ولاية نيو مكسيكو، حيث تواجه غرامة قدرها 136 ألف دولار أقرها مكتب الصحة والسلامة المهنية في الولاية، بسبب الانتهاك «المتعمد والخطير» لإجراءات السلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى المطالبة بأموال إيجار مزرعة «بونانزا كريك» التي بقيت بعد أشهر من إغلاق الفيلم بسبب تحقيقات الأمن، ومن جانبها أكدت الشركة أن سيتم دفع جميع الأموال قبل استئناف التصوير مرة أخرى.