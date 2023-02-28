محطات قاسية في رحلة تتويج أوليكسي بجائزة «بوشكاش».. 9 أعوام يتحدى بتر قدمه

لأول مرة في تاريخ لعبة كرة القدم، يتفوق لاعب من أصحاب الهمم، على زملائه الأصحاء، بعدما نجح اللاعب البولندي مبتور الأطراف مارسين أوليكسي، في الفوز بجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في عام 2022، ضمن حفل جوائز «ذا بيست» 2023، متفوقًا على ريتشارليسون لاعب توتنهام الإنجليزي، وديمتري باييه لاعب مارسيليا الفرنسي، كاتبًا بحصوله على الجائزة لحظة لن تنسى في تاريخ كرة القدم، رغم القصة المثيرة في رحلة إعاقته، التي ساهمت كثيرًا في حصوله على الجائزة.

معاناة مارسين أوليكسي مع الحادث

عام 2010، كان عُمر مارسين أوليكسي، 23 عامًا، حينها كان يعمل عامل بناء، ويلعب كحارس مرمى في أحد الأندية البولندية الصغيرة، وأثناء العمل، سقطت آلة على ساقيه، أدت إلى بتر الطرف الأيسر السفلي، إذ بقول: «في تلك اللحظة لم أشعر بأي ألم.. كنت خائفا فقط، أتساءل عما إذا كنت سأعيش أو أموت»، بحسب صحيفة «أوليه» الفرنسية.

بعد الإصابة، أمضى الفائز بجائزة بوشكاش مؤخرا، عامين على كرسي متحرك، و7 أعوام أخرى للعودة إلى ملاعب كرة القدم مجددا، وفي عام 2019، عاد «أوليكسي»، ليعلب في مركز المهاجم، بدلًا من كون مركزه الرئيسي حارس مرمى، لأن لوائح الانضباط تنص على أن حراس المرمى، يجب أن يفقدوا أيديهم وليس قدمهم.

صعوبات في التحكم بالعكازات

ولم يعد اللاعب البولندي إلى حياته كما كانت بعد الحادث، إذ التحق بكرة القدم للساق الواحدة، ولم يواجه صعوبات في التحكم بالكرة باستخدام قدمه اليمنى فقط، لكن كانت الصعوبات الكبيرة في التحكم بالعكازات، خاصة أن وزنه عند العودة كان 100 كيلوجرام، بحسب «news unrolled».

صديقه ساعده في العودة إلى الملاعب

بمساعدة صديق يعمل طبيب علاج طبيعي، استطاع مارسين أوليكسي، اللعب بشكل جيد بعد تدريب استمر 7 أسابيع: «لقد وقعت في حب هذا النوع من كرة القدم، إنها ليست مجرد مشاعر رياضية، لكنها أيضًا هروب من الحياة اليومية، والمشكلات، بفضل كرة القدم، قابلت الكثير من الأشخاص الرائعين».

أوليكسي يفوز بجائزة بوشكاش بعد الحادث بـ12 عامًا

بعد 12 عامًا من الحادث الشهيرة، وفي عمر 35 عامًا، يلعب مارسين أوليكسي مع نادي فارتا بوزنان، ويسجل هدفًا مُذهلًا بمقصية خلفية، في شباك نادي ستال رزيزو، ليفوز بجائزة أفضل هدف في العام، ضمن جوائز فيفا «ذا بيست».

مارسين أوليسكي فاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف pic.twitter.com/g3Mi7Xzc9N — Eslam Magdy (@eslammagdy) February 27, 2023

«أوليكسي»: لقد كان شرفًا عظيمًا

عبر مارسين أوليكسي، بعد التتويج بالجائزة، عن سعادته الكبيرة بحصوله على الجائزة، وقبل الجائزة، قال إنه لم يتخيل أبدًا الترشيح لجوائز أفضل الأهداف: «لقد كان شرفًا عظيمًا بالنسبة لي، وأنا فخور جدًا به، أعتقد أنه بعد هذا الترشيح سيصبح عالم كرة القدم مبتوري الأطراف أكثر شعبية».

وعبر «أوليكسي» عن سعادته الكبيرة، برسالة الدعم التي أسرها مواطنه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عبر صفاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كان أمرًا رائعًا أن يذكرني ليفاندوفسكي، أنا فخور جدًا».