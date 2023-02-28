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الدفاع الروسية: واشنطن تخطط لاستفزاز «كيمائي سام» في أوكرانيا

كتب:

أ ش أ
10:50 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

حذرت وزارة الدفاع الروسية، من أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة؛ لتحميل روسيا مسؤولية الحرب.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الناتو يعمل على تزويد أوكرانيا بـ600 ألف جرعة من المواد السامة.

اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب

وحذرت من أن المجمعات الروسية لرصد الحالة النووية والبيولوجية والكيميائية تستطيع اكتشاف التهديدات الكيميائية في الوقت المناسب والرد عليها على الفور، مشيرة إلى قدرة المعامل الروسية على تحديد نوع المادة الكيميائية المستخدمة وحتى بلد المنشأ.

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