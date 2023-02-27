أخبار روسيا وأوكرانيا.. انتهاء العمل بصفقة الحبوب ينذر بكارثة حال عدم التمديد

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات على مدار الساعة، وتثير صفقة الحبوب الجدل بشأن تمديد العمل بها من عدمه مع اقتراب انتهاء توقيت العمل بها مارس المقبل، فيما أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى مسؤلًا عسكريًا كبيرًا دون إبداء الأسباب.

وفي التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضح مصدر مطلع، إنَّ عدم الامتثال لجميع بنود صفقة الحبوب قد يؤدي إلى تعطيل العمل بها مارس المقبل، منوهًا إلى أنَّ وقف العمل بصفقة الحبوب سيؤدى إلى كارثة غذائية.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وأكّد المصدر أنَّ كل الأطراف المعنية بصفقة الحبوب تعمل لضمان عدم حدوث ذلك، وفقًا لوكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية

وتابع المصدر أنَّ وقف العمل بصفقة الحبوب سيسفر عن كارثة كاملة، قائلا «هناك دول في حاجة إلى الغذاء، فضلا عن الأسمدة الروسية ولابد من تنفيذ جميع بنود الاتفاق».

وكان نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، يوري فاسكوف، نوه في وقت سابق في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز، إلى أنَّ سريان صفقة الحبوب ينتهي في 18 مارس المقبل

ولفت إلى أن أوكرانيا تريد تمديد الاتفاقية لمدة عام آخر على الأقل على أن تشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية.

يُشار إلى أنَّ صفقة الحبوب تم توقيعها يوليو الماضي، بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وتتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ.

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

وبشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة الأوكرانية إدوارد موسكاليوف من منصبه.

فيما تمّ تعيين موسكاليوف قائدا للقوات المشتركة التي تخوض المعارك في إقليم دونباس وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.