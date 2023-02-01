عقوبة صارمة على تعطيل المرور بـ«زفة الأفراح».. تصل إلى الحبس والغرامة

يحدد قانون المرور الجديد الضوابط الملزمة لضمان سير الجميع على الطريق بسلام، ودون تعرّض أحد للخطر، سواء من قائدي السيارات أو الركاب أو المارة بالشوارع.

ووضع قانون المرور لهذه الضوابط عقوبات مختلفة في حالة عدم الالتزام بها أو مخالفتها؛ ضمانًا لسلامة الجميع وحفاظًا عليهم من أي حوادث قد تنتج عن ارتكاب هذه المخالفات.

قانون المرور

ومن بين المخالفات التي حدد لها قانون المرور عقوبة صارمة، هي تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، هذه العادة التي تكون في كثير من الأحيان تحدث في «زفة الأفراح» على الطرق، بسبب توقف السيارات لتنفيذ حركات استعراضية، ما قد ينتج عنه تعطيل حركة المرور.

عقوبة تعطيل المرور

وحدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.