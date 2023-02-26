 حملات المرور تضبط 78 مخالفة في 24 ساعة

تمكنّت حملات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط ‏78199 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

78199 مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 78199 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية19784 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمّ ضبط 192 مخالفة السير دون تراخيص، و35 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.