وفاة الفنان سيد العربي.. تعرف على أبرز أدواره أمام إسماعيل ياسين وهند رستم

توفي الفنان سيد العربي، قبل قليل، بعد مشوار فني قدّم خلاله عددا من الأعمال الفنية المميزة أمام كبار نجوم الفن في مصر.

وفاة الفنان سيد العربي

وأعلن الفنان مفيد عاشور، وفاة الراحل، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، قائلا: «وداعا الفنان سيد العربي، وداعا يا صديق رحلة الصدق والشباب الباكر في مدينتنا الإسماعيلية».

نعي مفيد عاشور لـ سيد العربي

وأضاف: «كم ضمتنا أعمال مسرحية في قصر ثقافة الإسماعيلية مع أساتذتنا علي عبدالعزيز، وحسني حسين، وأحمد الحداد، ومحمود الضمراني، رحمهم الله، وكم حلمنا معًا يا سيد، ولكنك فضلت المكوث في الإسماعيلية تمارس فيها هوايتك وحبك للمسرح بعيدا عن ضوضاء القاهرة».

وأضاف مفيد عاشور: «رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة علي روحه الطاهرة».

أهم أعمال الفنان سيد العربي

شارك الفنان سيد العربي في عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها: ابن حميدو الذي جسد خلاله دور بائع الفاكهة، وامرأة على الطريق، وباب الحديد، ومجرم في إجازة، والمليونير الفقير، والرجل الثاني، وملاك وشيطان، وفي بيتنا رجل، وحب وعذاب، وغيرها.