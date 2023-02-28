«تضامن الشرقية»: حملة لتوزيع 5 آلاف كرتونة سلع غذائية استعدادا لشهر رمضان

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية حملة إنسانية جديدة تحمل عنوان «ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين»، بالتعاون مع جمعية الأورمان، تستهدف توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأيتام والأسر غير القادرة.

إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان

وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن حملة «ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين» تشهد إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى على الأسر غير القادرة والأكثر احتياجًا فى القرى والنجوع استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

توفير احتياجات الاسر الأشد احتياجا

وأكد «الطحاوي» الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن حملة «ثوابك ثوابين» جاءت فى إطار حملات الأورمان والتى تهدف إلى فتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، لحث المتبرعين والمشاركين وللتأكيد على ثواب إفطار أسرة وثواب إفطار أطفال أيتام فى نفس الأسرة، ما يشجعهم على المشاركة لتوزيع الآلاف من كراتين رمضان.

وأشار إلى أن الجمعية بدأت في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على ان تستمر الجمعية فى تعبئة الكرايتن، خلال الأيام المقبلة، للوصول الى كل عزب ونجوع وقرى جميع مراكز الشرقية.

ولفت شعبان إلى أن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام، تشمل 3 فئات، وهي: الأولى تزن 12 كيلوجرامًا بـ360 جنيها وتحتوي على (2 كيلو أرز – 3 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاي ¼ كيلو)، والثانية وزن 20 كيلو جراما بـ495 جنيهًا وتحتوي على (5 كيلو أرز – 5 كيلو مكرونه – 5 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450 جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاي ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، أما الكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها فيصل سعرها لـ250 جنيها.

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد على أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .