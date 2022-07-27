«التضامن» تكشف طريقة توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة: «التعامل بالبطاقة»

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يجري التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بناء على توجيهات رئاسية، مؤكدة أن الدولة تتحمل نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، لافتة إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة تشمل الدعم النقدي وتأمين الغذاء، وكذلك المساعدات الاستثنائية، وذلك تزامنًا مع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها كل الدول، ومنها مصر في الوقت الحالي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كيفية توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة

وأكدت التضامن، وفق تقرير صادر عنها، اليوم، أنه سيجري توزيع كراتين السلع من خلال منافذ الدولة المختلفة المنتشرة في المناطق الأكثر فقرًا.

الأوقاف تتحمل توزيع لحوم الأضاحي طوال العام

وأشارت إلى أنه سيستمر توزيع لحوم الأضاحي طوال العام، على أن تتحمل وزارة الأوقاف تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.

استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا

وأوضحت أن التوزيع يجري على الأسر الفقيرة، وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر، وكذلك من قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، إذ تساهم الوزارة في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام وكذلك لحوم الأضاحي.

وأشارت إلى أنه سيتم التعامل بالرقم القومي، حتى تتمكن من رصد الأسر علي قواعد البيانات والعمل على استهداف نسب الفقر، وذلك من أجل حوكمة توزيع المزايا التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني، كما يتم التوزيع من خلال لجان المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.