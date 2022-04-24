الأورمان توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في اهناسيا

نظمت جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع كراتين رمضان على الاسر الاولى بالرعاية بأهناسيا فى محافظة بني سويف بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإنسانية بدولة الكويت، في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف والمديرية والجمعيات الاهلية، من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الأورمان: وزعنا 40 الف كيلو لحوم و5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأكثر احتياجًا ببني سويف

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن استراتيجية جمعية الأورمان هذا العام اختلفت عن السنوات السابقة فتم بجانب توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية توزيع 40 ألف كيلو لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

الأورمان: نصل إلى جميع القرى والعزب من خلال جمعيات صغيرة

وأشار إلى أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة بني سويف، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.