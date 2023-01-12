طلعت عبد القوي: بدء توزيع كراتين الغذاء على الأسر المستحقة في مارس المقبل

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التحالف لديه قاعدة بيانات محدثة للمستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه بدءا من شهر مارس، سيتم توزيع كراتين غذائية على الأسر بمختلف محافظات الجمهورية.

مشروعات التحالف الوطني

وأوضح عبد القوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، أن المشروعات التي تم تمويلها تكون للأسر الاكثر احتياجا والمرأة المعيلة وذوي الهمم، وكبار السن غير القادرين على العمل، ويتم توفير مشروعات صغيره لهم مثل الأكشاك وتربية المواشي من خلال منح لا ترد، مشيرا إلى أن فرق التحالف تعمل على أرض الواقع وتوفر التراخيص اللازمة للمستفيدين، وكذلك توفير البنية الأساسية والمستلزمات والبضائع اللازمة للمشروعات.

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن اليوم توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المقبل على مستوى الجمهورية، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعات ومبادرات التحالف على مدار العام الماضي، بلغ 139 ألف أسرة، ومن المستهدف زيادتهم خلال العام الجاري.