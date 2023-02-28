جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي.. تبدأ 12 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي «رياضة وعلوم» والأدبي، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ يوم 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، ثم يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.

جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبتين

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.