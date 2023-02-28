«التعليم»: آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الحالي.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالبريد الإلكتروني للطالب، مؤكده أنه لن يتم مد فترة التسجيل مرة أخري وأن غداً أخر موعد للتسجيل الإلكتروني لاستمارة الامتحانات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصف الثالث الثانوي، بسرعة تسليم الاستمارة الإلكترونية بالمدارس، وتقديم الأوراق ومشتملات الاستمارة، بالإضافة يتم تقديم إقرار من ولي الأمر بعدم حيازة التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية مع الاستمارة الإلكترونية.

آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة للمدارس هو يوم 2 مارس، وآخر موعد لطلاب المنازل يوم الخميس 6 أبريل، مؤكدا أنه لن يتم قبول الاستمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:-

- 4 صور شخصية حديثة (ذات خلفية بيضاء ومكتوب عليها الاسم كمبيوتر) .

- الصورة على الاستمارة الإلكترونية لابد ان تكون نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- الاستمارة الالكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان وإخطار رقم الجلوس بالألوان، وإقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول وإقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

- إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري وصورة منه.

- إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.

- إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

- إيصال توريد 20 جنيهًا حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط وصورة منه.