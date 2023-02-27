«التعليم» تحدد موانع التقدم للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع التقدم للمشاركة بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، المقرر أن تبدأ يوم 20 مايو للامتحانات العملية و27 للامتحانات النظرية.

الموانع التي تحول دون العمل بلجان النظام والمراقبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الموانع التي تحول دون العمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:

- العاملون بالمدارس الفنية بنوعياتها (نظام السنوات الثلاث) في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها، وكذلك الذين جرى نقلهم أو انتدابهم منها ولم يمر عليهم ثلاث سنوات (يطبق هذا البند علي لجنتي النظام والمراقبة والإدارة لنوعية التعليم الزراعي والتجاري.

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف والأمانة.

- وجود أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة حتى الدرجة الرابعة.

- وجود أقارب من العاملين باللجنة حتي الدرجة الثانية.

- أن يكون مستبعد عن العمل بأي لجنة من من لجان النظام والمراقبة والإدارة لامتحان الدبلومات الفنية العام الماضي، وأن يكون من العاملين المستبعدين من اللجنة.

- التقدم بأي طلب عضوية لأكثر من لجنة إدارة أو نظام ومراقبة أو مراكز توزيع أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2023حال ثبوت ذلك يصرف النظر عن طلب الالتحاق المقدم.

إقرار للمتقدمين للجان النظام والمراقبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، يقوم المتقدم للجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 بتسليم إقرار ينص علي «أن جميع البيانات السابقة صحيحة ومطابقة للواقع ولا ينطبق علي أي بند من الموانع التي تحول دون العمل باللجنة، وأن أكون مسئول مسئولية كاملة عن صحتها القانونية، وألا أكون متقدم للعمل بلجنة ومراقبة أو لجنة إدارة أو مركز توزيع الأسئلة للعام الحالي وألا أكون متقدم لأكثر من لجنة العام الحالي وأنني علمت بموعد المقابلة الشخصية».