وزير التعليم يشارك في حفل تخريج طلاب أكاديمية العلوم: هدفنا الارتقاء بالوطن

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في حفل تخريج طلاب كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبدالواحد عبدالباري، نائب رئيس الأكاديمية، والدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة العليا، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وفى بداية كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بالمشاركة اليوم في هذا الحفل، مشيرًا إلى أنّ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استطاعت على مدار نحو 50 عامًا أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وأن تفيض على الآلاف من خريجيها سنويًا بالمعارف والعلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في شتى المجالات الحديثة، وحققت الأكاديمية تطورًا عظيمًا منذ نشأتها لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة، وبيت الخبرة رفيع المستوى التابع لجامعة الدول العربية، واعتمدت في ذلك على بناء جسور من التعاون، مع أرقى الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، ما جعل من خريجيها خير سفير لمصر.

رفع مهارات الطلاب في البرمجة

وتابع الوزير أنّ هناك تصنيفات للكلية، مؤكدًا ضرورة متابعة خريجي الكلية، والتعرف على المراكز التي احتلوها، موضحا أنّه استكمالا لجهود الأكاديمية، وإيمانًا منا بضرورة تضافر جهود الجهات والمؤسسات الوطنية، من أجل قيام مصر بدورها الرائد، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على إخراج جيل مستنير قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، ويعتز بوطنه، ويحافظ على مصالحه العليا، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية.

وأشار إلى أنّنا جميعًا نسعى نحو هدف واحد، وهو الارتقاء بهذا الوطن ونهضته، ومن هذا المنطلق ترحب الوزارة بمزيد من أوجه التعاون مع الأكاديمية في مجالات جديدة - إضافة للتعاون الموجود بالفعل - وذلك في مجالات إعداد المعلم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ورفع مهارات الطلاب في البرمجة، وحل المشكلات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

العادات والقيم المصرية

وقال الوزير إنّ العلم هو القوة، ومفتاح المستقبل، وخير استثمار في البشر، وركيزة الشعوب نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أنّ بناء الإنسان المصري، هو الهدف الذي نسعى إليه، من خلال تخريج الكوادر المدربة والمؤهلة لتصبح قيادات المستقبل، ورواد العمل المتطور.

ووجّه الوزير التهنئة للطلاب الخريجين، كما وجّههم بأن يكونوا قدوة طيبة في مجتمعهم بالداخل والخارج، ونموذجًا مشرفًا لبلدهم، في التمسك بالأخلاق الكريمة، والعادات والقيم المصرية الأصيلة، وأن يحرصوا كل الحرص على أمن الوطن وسلامته، ووحدته الوطنية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية والارتقاء بها، مؤكدًا أن مصر تستحق منهم الكثير، وتتطلع من خلالهم لمستقبل أكثر إشراقًا.

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالأكاديمية، الذين ساهموا بمجهوداتهم في رسم مستقبل أفضل لهؤلاء الطلاب، متنمنيًا النجاح والتوفيق لجميع طلاب الأكاديمية