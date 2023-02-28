متى رمضان 2023 في سوريا؟.. الإحصائيات الفلكية توضح موعد الصوم

يستعد عدد كبير من مسلمي العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثيرون وخاصة في دولة سوريا الشقيقة عن متى رمضان 2023 في سوريا؟، إذ يتبقى أسابيع قليلة عن موعد أول أيام شهر الصوم، ويختلف موعده من بلد لآخر.

متى رمضان 2023 في سوريا

ويتطلع البعض إلى معرفة متى رمضان 2023 في سوريا؟، حيث ينتظره المسلمون كل عام ليعيدوا فيه طاقاتهم والتزامهم تجاهه الصلاة والدعاء وسماع فيه أصوات الدعاء والقرآن الكريم في جميع المساجد، وتقديم الصدقات بالإضافة إلى أن هناك أشخاص يقومون بعمل مائدة طعام للمحتاجين في محاولة لكسب أكبر عدد من الثواب في ذلك الشهر العظيم.

تحديد موعد متى رمضان 2023 في سوريا؟

ويجري تحديد موعد متى رمضان 2023 في سوريا؟، حيث يعتمد علي التقويم الميلادي وإجراء الحسابات الفلكية، إذ أنه سيوافق يوم الخميس 23 مارس المقبل 2023، وذلك بعد انتهاء شهر شعبان بعد إتمامه 30 يوماً كاملا وينتهي يوم 22 مارس، ومن المقرر أن تحدده الإحصائيات الفلكية في سوريا.

شهر رمضان 2023 في سوريا

ويعد شهر رمضان أو شهر الخير والبركات هو الشهر التاسع في التقويم الهجري في هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم علي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض فيه الصيام على المسلمين من وقت أذن الفجر حتي أذن المغرب من كل يوم.

ويتوقع خبراء الحسابات الفلكية من خلال هلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية للقمر في سماء الدول العربية والإسلامية أن رمضان من المحتمل أن يكون 29 يوما فقط وليس شهراً كاملاً.