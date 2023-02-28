متى رمضان 2023 في تونس؟.. الحسابات الفلكية توضح موعد شهر الصوم

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد أول يوم رمضان 2023، ويتساءل المسلمون حول العالم عن متى رمضان 2023 في تونس؟، وذلك استعداداً لاستقبال رمضان وصلاة التراويح وأيامه المليئة بالخير، ولتطلع البعض إلى معرفة هل يتوافق موعد الصوم مع مصر أم لا؟ خاصة المغتربين.

متى رمضان 2023 في تونس؟

ويجري تحديد متى رمضان 2023 في تونس، عن طريق تحديد غرة شهر رمضان برؤية الهلال عند غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، فإذا ثبتت الرؤية حينها دخل شهر رمضان وتكون تلك الليلة هي أول أيام شهر رمضان فيلزم صيام النهار وصلاة التراويح بعد صلاة العشاء من اعتبارها من السنن.

تحديد متى رمضان 2023 في تونس؟

وعن تحديد متى رمضان 2023 في تونس، فإنه حسب التقويم الميلادي وإجراء الحسابات الفلكية، سيوافق 23 مارس المقبل هو أول أيام الشهر ويكون عيد الفطر المبارك بعد 29 أو 30 يوماً وفق رؤية هلال شهر شوال، وذلك بعد انتهاء شهر شعبان عند 22 مارس الموافق يوم الأربعاء.

صلاة التراويح في رمضان 2023 بتونس

وبحلول يوم 29 من شهر رمضان تقوم الجهات المسؤولة هلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية للقمر في سماء الدول العربية والإسلامية ومن المتوقع أن يكون 29 يوما فقط وليس 30 يوما.

يذكر أن صلاة التراويح في رمضان سنة مؤكدة، وتكون 20 ركعة من غير الوتر و23 ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمد من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة.