متى رمضان 2023 في السعودية؟.. المحكمة العليا تحدد موعد الصوم

شهر الصوم من أهم الأشهر التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله تعالى سواء بالدعاء أو بالصلاة أو الصدقات، لذلك يتساءل الكثيرون حول العالم متى رمضان 2023 في السعودية؟ خاصة الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة في هذا الشهر الكريم.

متى رمضان 2023 في السعودية؟

ويجري تحديد موعد رمضان 2023 في السعودية؟، اعتمادا على التقويم الإسلامي القمري، أي من خلال تحري الهلال ورؤيته بصرياً في السماء، ووفقا لدليل التقويم الهجري للعام الحالي 1444، فقد حدد معهد البحوث الفلكية أن شهر شعبان سينتهي يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.

المحكمة العليا تجيب على تساؤل متى رمضان 2023 في السعودية

ولمعرفة متى رمضان 2023 في السعودية؟، تقوم المحكمة العليا في السعودية جلستها لتحري هلال الشهر المعظم بمدينة حوطة سدير السعودية وتستخدم أحدث الآليات والمراصد الفلكية، وتقوم المملكة برصد هلال شهر الصوم في اليوم الأخير من شهر شعبان، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.

يذكر أن شهر رمضان 2023 سيبدأ فلكياً يوم الخميس الموافق 23 مارس في كافة الدول العربية، إذ تشير الحسابات الفلكية القمر سيغرب قبل الشمس في كافة الدول العربية ليلة تحري هلال رمضان، وستعلن كافة الدول يوم الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

متى موعد رمضان 2023 في السعودية؟

وعند حلول اليوم 29 من شهر رمضان، تقوم الجهات المسؤولة هلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية للقمر في سماء الدول العربية والإسلامية، حيث أنه من المتوقع أن شهر رمضان 2023 يكون 29 يوما فقط.