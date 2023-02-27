رئيس «النواب»: عودة سوريا إلى محيطها ركيزة أساسية للعمل العربي

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الضرورة الحتمية لعودة سوريا إلى محيطها العربى بوصفها ركيزة أساسية للعمل العربى المشترك، وضلعاً محورياً لا غنى عنه لمنظومة الأمن القومى العربى.

وقال «جبالى»، خلال الجلسة العامة للنواب، أمس، إن زيارته الأخيرة إلى العراق وسوريا جاءت فى إطار دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية الرائد فى دائرتها العربية، مضيفاً: «شاركنا على رأس وفد من مجلسكم فى أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلمانى العربى، والذى عُقد فى العاصمة العراقية بغداد، وألقيت كلمة خلال أعمال المؤتمر بشأن سبل تعزيز الدعم العربى لتعزيز استقرار العراق وسيادته، وقد تم التأكيد فيها على أن الدولة المصرية صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية».

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وأشار رئيس «النواب» إلى أن كلمته، خلال أعمال المؤتمر، استعرضت جهود مصر فى دعم العراق الشقيق على كافة المستويات، انطلاقاً من الرؤية المصرية للعراق باعتباره إحدى ركائز الاستقرار العربى وأحد أطراف معادلة القوة العربية.

وأضاف: «فى ختام أعمال المؤتمر، شاركنا ضمن وفد الاتحاد البرلمانى العربى فى زيارة تاريخية إلى سوريا الشقيقة لإبداء التضامن مع الشعب السورى الشقيق فى مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر، والتقينا بالرئيس بشار الأسد، وشددت خلال هذا اللقاء على الضرورة الحتمية لعودة سوريا لمحيطها العربى بوصفها ركيزة أساسية للعمل العربى المشترك وضلعاً محورياً لا غنى عنه لمنظومة الأمن القومى العربى، كما التقينا بالأشقاء أعضاء مجلس الشعب السورى، حيث أكدت أن الزيارة إنما تأتى تأكيداً على الدعم والتضامن التام مع الشعب السورى الشقيق، فى إطار الرباط التاريخى الذى يربط مصر بسوريا الشقيقة التى نتمنى لها ولشعبها العربى الكريم كل ازدهار ورفاهية ورخاء».