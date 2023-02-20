وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقي ممثلي مجموعة ماروبيني

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار ختام جولته بطوكيو للترويج للفرص الاستثمارية، هيديكي أوكادا المدير التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج JOIN، إذ جرى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة ومقومات الاستثمار بها وتم عرض المزايا والحوافز الجاذبة واستعراض جهود الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين الأجانب.

توقيع مذكرة تفاهم في عدة مجالات

كما تم استعراض الاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في عدة مجالات إلى جانب ترتيب زيارة إلى مصر قريبا لزيارة المنطقة الاقتصادية.

والتقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر سفير مصر لدى اليابان، والوفد المرافق لهما، ممثلي مجموعة ماروبيني العملاقة برئاسة هيدينورى هاجا مدير عام إفريقيا والشرق والأوسط بالمجموعة، وذلك بمقر ماروبينى كوربوريشن بطوكيو، وقدم ممثلو مجموعة ماروبينى عرضا عن أنشطتها خاصة مجال الطاقة وحلول البنية التحتية والمواصلات وتصنيع المعدات والآلات والحلول المالية والمنتجات الاستهلاكية.

وتمت الإشارة إلى أن المجموعة لها نشاط في مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة لها، كما أشارت إلى عزمها على إنشاء مناطق صناعية جديدة على غرار ما قامت به في بعض دول جنوب شرق آسيا كتجربة جديدة في دول أخرى، حيث تملك الشركة 16 من السفن ناقلات غاز مسال وتمتلك وتدير 250 طائرة ركاب وأكثر من 132 فرعا حول العالم.

وعلى الجانب الآخر، عرض وفد الهيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة وموقف التطوير بشتى عناصر المنطقة لخدمة الصناعة والتجارة الدولية، كما تم توضيح أهمية التكامل بين المواني والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى شرح الحوافز المباشرة وغير المباشرة لدعم المشروعات، واقترحت الهيئة تبادل البيانات والمعلومات واستمرار التواصل لدراسة الشركة إنشاء منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية، وأبدت الشركة اهتمامها بالمشروعات الجديدة في الطاقة والصناعات المكملة للطاقة النظيفة.

مشروع اقتصادي قومي متكامل وفريد

كما التقى وليد جمال الدين، دافيد سيمايا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسوميتومو ميتسوى تراست جروب Sumitomo Mitsui Trust Group، وأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع اقتصادي قومي متكامل وفريد على مستوى القارة من حيث المساحة وعدد المواني البحرية، ما يفتح الآفاق أمام المستثمرين اليابانيين في شتى المجالات الصناعية والتجارية.

وخلال اللقاء، أوضح دافيد سيمايا، أن المؤسسة تدير أكثر من 700 أصل حول العالم ولها أكثر من 4 فروع رئيسية حول العالم، إضافة إلى العديد من الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والأنشطة الصناعية والتجارية، وأكد رغبتهم في فتح اتصال مع الشركات التي تعمل في مجال الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تملكه المجموعة من برامج التمويل الأخضر لتلك النوعية من المشروعات.

والجدير بالذكر أن هذه اللقاءات كانت في ختام جولة ترويجية قامت بها المنطقة الاقتصادية داخل العاصمة اليابانية طوكيو، وتم خلالها لقاء أكثر من 100 كيان اقتصادي ياباني ما بين شركات وبنوك ومؤسسات للتمويل والتعاون الدولي، وذلك من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاقتصاد الياباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.