وكيل «خطة النواب»: تخفيض جمارك سيارات المصريين بالخارج يوفر العملة الصعبة

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية سينعش سوق السيارات المصرية.

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وأوضح ياسر عمر في تصريحاته لـ«الوطن»، أن مشروع القانون سيسهم في زيادة أعداد السيارات بالسوق المصرية، ما يترتب عليه انخفاض أسعار السيارات بعد أن سجلت أرقاما جنونية خلال الفترة الماضية، وذلك فضلا عن توفير العملة الصعبة من خلال إلزام المستورد بسداد 30% فقط من قيمة الجمارك كوديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات ليعاود استردادها من جديد.

تخفيض جمارك سيارات المصريين بالخارج

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة، اليوم، على تخفيض 70% من جمارك السيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، حيث يسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.