فخري الفقي: وزارة المالية لديها خطة لطرح سندات بـ 5 مليارات دولار

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصكوك السيادية، جاءت وفقا للتشريع الذي جرى في مجلس النواب منذ نحو 18 شهرا، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت بعد 6 أشهر من إقرار القانون، وكان ذلك بمثابة تمهيد لبنية تشريعية لإصدار الحكومة للصكوك السيادية، والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

طرح سندات بـ 3.5 مليار دولار

أضاف «الفقي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه يوجد خطة لطرح سندات بـ5 مليارات دولار، ووزارة المالية بدأت بالفعل في طرح سندات بـ1.5 مليار، ومن ثم يوجد 3.5 مليار دولار ستطرح خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الصكوك السيادية عندما طرحت في سوق لندن، جرى تغطيتها أكثر من 6 مرات، ويعني ذلك الثقة في الاقتصاد المصري على سداد هذه الأموال خلال الثلاث سنوات المقبلة.

عائد متغير للصكوك السيادية

ولفت إلى أن الفارق بين الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بأنها تعطي عائد متغير، وليست فائدة ثابتة مثل السندات، موضحا أن العائد في هذه الحالة لمن اشترى هذه الصكوك السيادية لم يتجاوز 11%.