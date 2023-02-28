القبض على بواب متهم بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط ( حارس عقار - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى ) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ( مصوغات ذهبية - مبلغ مالى - عدد 3 ساعات رجالى ) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .. وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية .

ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمــس ) .. وبحوزته (مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية- عدد 4 هواتف محمـــــولة "مجهوليـن المصــــــدر").

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمحل الضبط بأسلوب "التسلق".

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة بنى سويف) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. وبحوزته (قطع غيار سيـــارة، مفتاح إنجليــــزى).

بمناقشته عن مصدر المضبوطــات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه عدد 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشــــاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها.

بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.