الداخلية تكشف ملابسات تعرض أحد المواطنين لسرقة هاتف عبر قائد دراجة بالقاهرة

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات تعرض أحد المواطنين لسرقة هاتف عبر قائد دراجة بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الأجهزة لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل الواقعة

وتضمن المنشور الإشارة إلى تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول من قِبل قائد دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه، وباستدعائه وسؤاله أقر بتعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني لشراء هاتف محمول، ولدى التقابل معه بدائرة القسم حاول مغافلته بتبديل الهاتف بآخر مزيف «ماكيت».

وأضاف أنه قام بالاتفاق مع أحد أصدقائه لتصوير الواقعة لشكه في أمر المتهم، ولدى اكتشاف الأخير ذلك، وفر هاربا خشية افتضاح أمره.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال إعلان بيع هواتف محمولة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بثمن بخس.

وعقب الاتفاق وإستلام المبلغ المالي من ضحاياه يقوم بمغافلتهم وتبديل الهاتف بآخر ماكيت، إلا أنه اكتشف قيام صديق المجني عليه في الواقعة محل الشكوى بتصويره، ولاذ بالفرار دون الاستيلاء على المبلغ المالي.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع في النصب عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.