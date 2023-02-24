«الحياة الآن».. مباشر: خصومات تصل إلى 70% على السلع في مبادرة «كلنا واحد»

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا، تحت عنوان «مواصلة فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الـ 23 لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية»، إذ تضمنت المبادرة خصومات هائلة تصل إلى 70%، حسبما أكد أحمد ماجد من إدارة مبيعات شركة للسجاد، خلال التقرير: «الشركة تقدم خصومات تصل إلى 70 %، متمنيا أن المعروضات المقدمة تكون مناسبة للأذواق ومستويات الشعب المصري».

انطلاقة جديدة لمبادرة «كلنا واحد»

وتشهد مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الـ 23، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقة جديدة تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك، إذ جرى تجهيز شوادر ذات سعة كبيرة بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف المحافظات، تتميز بوفرة المعروض، إضافة لانضمام المزيد من السلاسل التجارية للمبادرة.

وقال أشرف عبد المجيد مدير مبيعات بشركة شاي ومكرونة، إن الشركة تحاول تقديم أقل سعر موجود بالنسبة للمنتجات الموجودة في السوق، لافتا إلى أن سعر المنتجات بالمبادرة تكون بسعر التكلفة.

توفير السلع بسعر الجملة

وأوضح فوزي توفيق مستشار لمجموعة شركات ملابس مشتركة بالمبادرة، أنه يجري توفير السلع لجميع المواطنين بسعر الجملة للمستهلك أو سعر المصنع للمستهلك مباشرة.