أماكن تواجد مبادرة «كلنا واحد» في محافظة السويس.. اعرف الأقرب لمنزلك

تتواجد مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية مختلف الأحياء بمحافظة السويس، وفي الميادين العامة، عن طريق المنافذ الثابتة، أو السيارت المتنقلة التي تنتشر فى أحياء المحافظة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين، «الوطن» تعرض أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة السويس، كي يتمكن المواطن معرفة أقرب منفذ لمحل إقامته ويشترى منه مستلزماته بالأسعار المناسبة

أماكن تواجد مبادرة كلنا واحد فى السويس

تتواجد أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة السويس، كمنافذ رئيسية في المناطق الكثيفة بالسكان، وبمختلف الأحياء، حيث تتواجد المنافذ الثابتة بميدان الأربعين، بجوار مسجد الأربعين بشارع الجيش بحي الأربعين، التي توفر مختلف السلع، من اللحوم والبقوليات والزيوت، كما يوجد منافذ ثابت في آخر شارع أحمد عرابي بميدان الأربعين أيضاً.

سيارات متنقلة بمختلف الأحياء

وتتواجد مبادرة «كلنا واحد»، في مختلف الأحياء بمحافظة السويس عن طريق السيارات المتنقلة التي تجوب الأحياء وتعلن عن منتجاتها بشكل واضح عن طريق مكبرات صوت مناسبة للسيارات.

وتشهد منافذ مبادرة «كلنا واحد» في محافظة السويس، إقبالاً كبيراً من الجماهير، نظراً لتوافر مختلف السلع، بأسعار مناسبة سواء اللحوم وأنواع الجبن والبقوليات.