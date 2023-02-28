انطلاق موسم صيد الأسماك بمزارع مدينة أبو حماد في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة السمكية، والتوسع في إنشاء منافذ لتسويق الأسماك وطرحها في الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

انطلاق موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة

ومن جانبه، أشار المهندس محمد النساج الخبير في مجال الاستزراع السمكي بالمحافظة، إلى انطلاق موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة السمكية بمركز ومدينة أبو حماد، ومساحتها 200 فدان، وتضم 29 حوضا سمكيا بمساحات مختلفة لتربية وإنتاج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك (البوري - الطوبار- البلطي – المبروكة)، كونها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر.

تسويق الأسماك عن طريق بورصة كفر الشيخ

وأوضحت هبة عبد التواب، مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام في محافظة الشرقية، أنه يتم تسويق الأسماك عن طريق بورصة كفر الشيخ وتجار التجزئة، ليتم طرحها للمواطنين داخل المحافظة بأسعار مناسبة.

وأضافت مديرة إدارة الثروة السمكية، أن المزارع السمكية بنطاق المحافظة تخضع للمرور المفاجيء والمتابعة الدورية من قِبل لجان مشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لمتابعة الإنتاج بها وأخذ عينات بصفة دورية منها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وخلوها من أي مواد ضاره لصحة الإنسان.

وأشار، إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 طن فى الدورة الواحدة.