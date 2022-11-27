المركز الثاني في «حافز الابتكار»: وجود كلية الاستزراع السمكي بكفرالشيخ يعزز الإنتاج

قالت أحلام فتحي، عضو فريق «هول فيش» الحاصل على المركز الثاني في مسابقة «حافز الابتكار»، إن كلية الاستزراع السمكي لها قسمان، الأول قسم الاستزراع، أما الثاني تصنيع أسماك البايوتكنولوجي، لافتة إلى أن تلك الكلية تفتح مجال العمل الحر، حيث إن معظم الطلاب يتخرجون فيها ويفتحون مشروعات خاصة بهم ولا يكونون مقيدين بوظيفية.

كفر الشيخ أكبر المحافظات في إنتاج الأسماك

وتابعت «فتحي»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن كفر الشيخ أكبر المحافظات في إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية، ويصل إنتاجها إلى 45%، مضيفة أن وجود كلية الاستزراع السمكي بتلك المحافظة يعزز الإنتاج مع تحقيق الجودة العالية.

وفي نفس الصدد، أوضحت إيناس محمود، عضو فريق «هول فيش» الحاصل على المركز الثاني في مسابقة «حافز الابتكار»، أن فكرة مشروع «هول فيش» جاءت بعد نزولهم للتدريبات العملية الخاصة بالاستزراع السمكي، ومن ثم وجدنا أن أكبر مشكلة تواجه العاملين في ذلك المجال هو التخلص من مخلفات الأسماك، لأنها تلوث المياه بنسبة 10% من تلوث مياه المزارع، لذلك عملنا على التفكير في إعادة تدوير تلك المخلفات.

أبرز المواد المستخرجة من الأسماك

وأضافت «محمود»، أن بعد إعادة تدوير مخلفات الأسماك تم استخراج 4 مواد منها: الكولاجين، الكيتوزان، والكولتان، لافتة إلى أننا استخدمنا قشر الجمبري والكولاجين والجلاتين في إعادة التدوير وبذلك يكون تم استغلال السمكة بأكملها.

بينما قالت هدير أحمد، عضو فريق «هول فيش» الحاصل على المركز الثاني في مسابقة «حافز الابتكار»، إننا بدأنا بطرح الأسئلة الخاصة بكل جوانب الفكرة حتى بدأت تكبر وتوضح بشكل أعمق، ومن ثم أجرينا الأبحاث التحاليل ودراسنا النتائج واختبارنا مدى فعالياتها.