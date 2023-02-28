«القوى العاملة»: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن استكمال عمليات حصر وتسجيل لعمالة غير منتظمة بمواقع العمل، وذلك بعملية إنشاء محلات تجارية بفندق الخارجة وجامعة الوادي الجديد ومدينة باريس، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي تقدمها، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة الموجودة بكافة الشركات والمشروعات القومية الموجودة بالمحافظات وتسجيلهم من خلال الإدارات المختصة بالمديريات وتكوين قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن تلك الفئة.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالشركات

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في تقريره، انه استكملت المديرية جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالشركات والمشروعات القومية داخل المحافظة وذلك لشمولهم في منظومة الرعاية المتكاملة التى توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها من تلك الفئة، ومستمرة في القيام بمهامها تجاه ذلك الملف خلال الفترات المقبلة.

2000 جنيه منح دورية للعمالة غير المنتظمة

وأضاف مدير المديرية، ان المديرية توفر للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بقواعد بياناتها على المقاولين والشركات، منح دورية تمثل في مجملها 2000 جنيه بواقع 4 منح سنوية، كما انها توفر رعاية صحية من خلال التامين الصحي ومساهمة في إجراء العمليات الجراحية، ومنح رعاية اجتماعية في حالات الزواج والمواليد ووفاة أحد الأقارب، كما توفر لهم وثيقة تامين ضد الحوادث الشخصية التي قد تصيبهم في محيط عملهم.