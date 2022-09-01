حصر وتسجيل أعداد جديدة من العمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمدينة الفرافرة، من خلال مكتب عمل الفرافرة لتسجيلهم على قاعدة بيانات تلك الفئة للبدء في رعايتهم اجتماعيا وصحيا.

تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره، إنّ عملية التسجيل والحصر للعمالة غير المنتظمة تتم على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة، وتأتي في إطار حرص وزارة القوى العاملة لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وأسرهم.

منح رعاية اجتماعية

وأوضح مدير المديرية، أنّ العمالة التي يتم تسجيلها يتم تقديم الرعاية الصحية لها من خلال التعاقد مع مستشفيات داخل المحافظة، وكذلك تقديم منح لرعايتهم اجتماعيا في بعض المناسبات كالزواج والمولود الجديد أو وفاة أحد الأقارب من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.