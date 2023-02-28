وزير خارجية أذربيجان: نسعى لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات عدة

أكد، جيهون بيراموف، وزير الخارجية الأذري، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم التعاون مع روسيا في العديد من القطاعات، مُشددًا على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين.

وأضاف «بيراموف»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، أن المباحثات الثنائية بين الجانبين، تطرقت إلى موقف أرمينيا من عملية التفاوض بين الجانبين، مُؤكدًا أن بلاده تعوّل على عدول أرمينيا عن بعض آرائها بشأن عملية التفاوض.

وأوضح أن أذربيجان تتعاون مع روسيا في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والثقافة، مُشيرًا إلى عزم بلاده تعميق علاقاتها الثنائية مع الروس.