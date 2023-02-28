الخارجية الروسية: 4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع أذربيجان

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنه ناقش مع نظيرة الأذري، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والقضايا الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن تعميق التعاون التحالفي بين الدولتين له دور مهم في تطبيق الاستقرار في الإقليم.

وأضاف «لافروف»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرة الأذري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتم العمل على تعزيز التعاون مع أذربيجان على مختلف المستويات، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية تطورت بشكل كبير، والتبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 مليارات دولار.

دعم حركة الشباب في روسيا وأذربيجان

وأشار الوزير الروسي إلى أن هناك خططًا واسعة لدعم حركة الشباب في روسيا وأذربيجان، مؤكدًا دعم هذه الاتصالات الاجتماعية، وكذلك في مجال مجتمع الخبراء، ومواصلة الحوار بين وزارتي الخارجية الروسية والأذرية، وهناك برنامج واسع لتبادل الآراء والتواصل الدبلوماسي.

رفع الحصار في ممر «لاتشين»

وتابع: ناقشنا قضايا التطبيع الأرمني الأذري، وأكدنا التزامنا بجميع التصريحات والاتفاقات السابقة، وناقشنا سير العملية التفاوضية لرفع الحصار في ممر«لاتشين» ونتوقع الوصول إلى اتفاقيات.