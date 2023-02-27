روسيا تنتقد العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة.. وتتوعد بالرد

وجهت روسيا انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد الإعلان عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لشبكة «بي بي سي».

روسيا سترد بعقوبات مضادة

من جانبه، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وجرى تبنيها الأسبوع الماضي بأنها «سخيفة»، وقال إن روسيا سترد بعقوبات مضادة وستكون على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة 121 فردا وكيانا، تشمل عشرات الشركات والوكالات الحكومية الروسية، بما في ذلك ثلاثة بنوك روسية، وتأتي هذه العقوبات ضمن الجولة العاشرة التي تهدف إلى الحد من الموارد المالية والإمدادات العسكرية التي تستخدمها روسيا في الأزمة الأوكرانية.

روسيا تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة

كما انتقدت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة، التي أعلن عنها البيض الأبيض، الخميس الماضي، واصفة إياها بأنها «محاولات غير مجدية وغير عقلانية».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية توفر عائدات على روسيا، في إشارة إلى استهداف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، إضافة إلى الجهات الفعالة التي تعمل في دول أخرى وتساعد موسكو على التهرب من العقوبات.

الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية

ويوم الجمعة الماضي كان الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل عام في 24 فبراير الماضي، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الغذاء والطاقة العالمية.