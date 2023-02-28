مصرع طالبتين دهسا أسفل عجلات قطار بالشرقية.. جمعهما الصداقة والموت

لقيت طالبتان بالثانوية العامة مصرعهما دهسا أسفل عجلات قطار، أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بلاغا باصطدام قطار بفتاتين أثناء عبورهما مزلقان للسكة الحديد بدائرة المركز.

وفاة طالبتين أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من مريم محمود، وصديقتها ياسمين صلاح، 17 عاما، طالبتان بالثانوية العامة، وكانتا تعبران المزلقان وتصادف مرور القطار ما أدى لوفاتهما في الحال.

نقل الجثتين إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الحثمانيين وإعداد تقرير بالوفاة وسببها، على أن يتم التصريح بالدفن في وقت لاحق وتسليم الجثامين لذويهما.