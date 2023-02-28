الطب الشرعي يكشف سبب وفاة شاب خلال مشاجرة في المطرية

كشف تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة الشاب «محمد س ح» 22 سنة وشهرته «بكار» والذي قتل على يد عاطل في مشاجرة بمنطقة المطرية، بأن سبب الوفاة هو إصابة المجني عليه بطعنه نافذه في البطن بطول 16سنتيمترا، أسفرت عن قطع في كل أنسجه وأعضاء الجسم الداخلية، كما أدت إلى خروج أمعاء المجني عليه خارج الجسم، وتم كتابة التقرير النهائي وجار إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

إخطار بواقعة مقتل شاب المطرية

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من مستشفى المطرية العام بوصول شاب يدعي «محمد س ح»، 22 سنة جثة هامدة ومصاب بجرح نافذ في البطن بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المجني عليه وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أن المجني عليه تشاجر معه وأنه طعن المجني عليه من سلاح أبيض «سنجة»، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.